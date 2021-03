Hace unos días, Nicola Porcella publicó un video en su cuenta de Instagram donde pidió ayuda a sus seguidores para conseguir una cama UCI para su padre, quien actualmente se encuentra batallando contra la COVID-19.

“Mi gente, cómo están, no soy de hacer estas cosas, los que me conocen saben que no me gusta, soy una persona súper fuerte, pero no tengo otra salida, mi papá está muy mal. Mi papá necesita una cama UCI urgente, estoy moviéndome como loco, mi hermano y yo, y toda la familia” , comentó.

DELICADO DE SALUD

Ahora, en sus historias de Instagram, el chico reality reveló que su papá ya se encuentra utilizando ventilación mecánica, pero aún están en la búsqueda de una cama UCI.

“Disculpen, pero me acabo de despertar hace un rato. No quería pararme de la cama, estaba con mucha ansiedad, depresión, muchas cosas, pero me acordé que si mi papá pudiera hacerlo, hubiera venido a buscarme y dicho: ‘párate que así no logras nada, sigue luchando’”, expresó.

Luego continuó con: “mi papá ya está intubado, ya está con el ventilador, pero no está en UCI, estamos esperando cama. Seguimos para adelante, peleando por él. Muchas gracias por sus palabras. Dios sabe por qué hace las cosas”,

CORREO - Nicola Porcella revela que su papá ya se encuentra intubado pero aún buscan cama UCI

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO SEMANAL DEL 22 AL 28 DE MARZO