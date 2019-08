Nicola Porcella: mira las preguntas que responderá en "El valor de la verdad" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Nicola Porcella se sentará este sábado en el sillón rojo de "El valor de la verdad" para demostrar ante el polígrafo que, según su versión, no agredió verbalmente a Angie Arizaga tal como se vió unos videos que emitió el programa "Magaly TV: La Firme".

El exintegrante de "Esto es guerra" grabó el último jueves el programa y este viernes se lanzó una primera promoción del espacio que conduce el periodista Beto Ortiz, en el que se revelan tres de las 21 preguntas que deberá responder.

"Nicola, ¿agrediste a Angie (Arizaga) dentro de la discoteca?", se le escucha preguntarle a Beto Ortiz, a lo que Nicola Porcella responde: "No voy a culpar al alcohol (...) Que me prendió la 'mecha' a poner más 'machito', más 'sabroso' y no era la manera".

"¿Maltrataste a Angie saliendo de la discoteca?", consulta el periodista. Lo que dijo el modelo sorprendió: "Lo único que quiero, es pedirle disculpas a Angie. Sí, soy yo y sí volteo para decirle con***".

La última interrogante revelada en el avance fue: "Sigues enamorado de Angie". Nicola Porcella revela: "Me enamoré de ella como no me he enamorado de otra persona (...) Sin miedo a lo que me digan, Angie es quien llevaba los pantalones en la relación".

Esta no es la primera vez que Nicola Porcella participa en "El valor de la verdad" tras verse involucrado en un escándalo. En febrero pasado, pasó por el polígrafo luego que dos modelos denunciaron haber sido dopadas en la recordada 'Fiesta del terror.

En aquella oportunidad, Nicola Porcella renunció a los S/50,000 soles de premio que entrega el espacio que se transmite por Latina todos los sábados a las 10 p.m., a pesar que contestó las 21 preguntas que deben responder los participantes.