Tras regresar al Perú luego de su paso por el reality mexicano Reto 4 elementos, Nicola Porcella aprovechó su estadía en nuestro país para hacer varios trámites, sin embargo, se dio con la sorpresa que figuraba como fallecido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Según comentó a través de las redes sociales, el exintegrante de “Esto es Guerra” quiso renovar su DNI, pero no pudo hacerlo porque “estaba muerto” para el organismo público desde hace tres meses.

Nicola Porcella explicó que no se trata de un error del sistema del Reniec, ya que en agosto se habría ingresado su acta de defunción; sin embargo, hasta el momento se desconoce quién es el responsable.

El chico reality aprovechó este hecho para bromear al respecto y hacer referencia a la denuncia que hicieron sus vecinos por las fiestas que realiza en su departamento.

“Bueno, estoy un poco preocupado porque según Reniec, estoy penando hace ya bastante tiempo, no sé si soy un espíritu, la verdad que no, no sé qué ha pasado, mis vecinos ya me pusieron veneno”, bromeó.

