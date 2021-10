Nicola Porcella se presentó en el programa “En boca de todos” y se refirió a Catherine Civiero, su compañera en “Guerreros México” y con quien ha sido vinculado de manera sentimental.

En conversación con el espacio de América TV, el chico reality de 33 años explicó lo que siente por la modelo venezolana.

“Ella es guapísima y preciosa. Creo que es una mujer súper trabajadora y creo que se preocupa por su familia”, expresó Porcella.

Nicola también aclaró que aún no es pareja sentimental de Catherine Civiero: “Ella me dice ‘Nené’... Yo todavía no le digo nada, solo la llamo Catherine. Ella no es mi enamorada, enamorados no somos”.

“¿Me han visto chapando? Amigos con derecho tampoco somos, estamos saliendo y estamos conociéndonos. La verdad que Catherine es una chica espectacular y estamos casi todo el día juntos por el trabajo”, explicó.

