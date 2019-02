Nicola Porcella: "No pararé hasta que este tedioso episodio se esclarezca" (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras haber contado su versión sobre la fiesta que se realizó en Asia el pasado 26 de enero, Nicola Porcella sorprendió al reaparecer en las redes sociales agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

"No hay nada que enseñe más que equivocarse y ser lo suficientemente fuerte para aprender de ello. Muchas gracias por las muestras de apoyo que he recibido en los últimos días", se lee al inicio de su publicación en su cuenta de Instagram.

El suspendido integrante de Esto es Guerra señaló que no está dispuesto a recibir más ataques y que no parará hasta que el delicado tema en que se ha visto involucrado se esclarezca.

"Es muy fácil juzgar desde la otra orilla sin conocer todas las versiones y ser señalado solo por ser una persona pública, estoy acostumbrado a ello, sin embargo, creo que es momento de dejar de recibir las balas que no solo me afectan sino a mi familia, por ello, no pararé hasta que este tedioso episodio se esclarezca", agregó el chico reality en su mensaje.