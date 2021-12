Nicola Porcella se animó a responder algunas interrogantes de sus seguidores en Instagram a través del juego de preguntas y respuestas y sorprendió al admitir que que quería una nueva oportunidad en “Esto es Guerra” a pesar que en reiteradas oportunidades lo negó.

Todo ocurrió cuando uno de sus fans le consultó a través de sus Stories: “¿Volverás a EEG? jajaja broma” Frente a este cuestionamiento, el modelo se sinceró y reconoció que ese pensamiento pasó por su cabeza, pero luego de analizar las cosas, prefirió arriesgarse y seguir con sus planes.

“Hace poco estar lejos me hizo extrañar todo acá, y pensé en algún momento hablar con los que tenía diferencias por cosas que me parecieron injustas en su momento y darnos una oportunidad más”, escribió la expareja de Angie Arizaga.

“Luego me di cuenta que no valía la pena volver al mismo lugar sino buscar crecer y entender que por algo pasa todo. Así que no, jaja, ya se cerró eso y me regreso a México a buscar lograr mis sueños”, finalizó en su post.

Foto: Instagram Nicola Porcella

Recordemos que hace unos días, Nicola Porcella anunció través de un extenso post que compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram su retiro de los ‘reality show’, gracias a los cuales alcanzó fama y popularidad, después de 9 años.

El modelo hizo un recuento de su carrera en este tipo de espacios y agradeció a todas personas que estuvieron junto a él y lo apoyaron en este largo camino. Asimismo, reveló que buscará seguir en televisión, pero ya no como chico reality.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens: Esto es lo que hace con sus haters

Rebeca Escribens revela qué le dicen los haters https://www.americatv.com.pe/noticias/