Nicola Porcella se va del Perú tras protagonizar escándalo con Angie Arizaga (VIDEO)

Se cansó de los escándalos. Nicola Porcella se va del Perú tras protagonizar reveladores videos en los que se le ve agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Según contó el Zorro Zupe en ‘Válgame Dios’, el exchico reality viajará al extranjero para tomarse un respiro de la farándula limeña.

“Ayer sí estuve con él. Se va tomar una pausa, va alejarse no solamente de la televisión, sino también del país", reveló el popular personaje.

Cabe mencionar que, de tomar esta decisión, el modelo abandonaría su carrera de Marketing que comenzó hace poco y que difundió con mucha alegría en su cuenta de Instagram.

EL VALOR DE LA VERDAD

Como se sabe, Nicola Porcella comentó que no agredió verbalmente a su expareja en ningún momento, sino que ‘le habló fuerte’. Además, confesó que aún tiene sentimientos hacia ella.

“Hasta mis 31 años, el amor de mi vida es mi hijo, pero como pareja sí, es Angie. Lo que sentí por ella no lo he sentido por nadie. Ojo que esta pregunta hará que nadie más me haga caso un buen tiempo (…) soy sincero, yo no he encontrado en otra persona lo que he encontrado en Angie (…) Angie es y siguen siendo el amor de mi vida”, confesó Nicola Porcella.