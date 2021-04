Luego de ganarle el juicio que interpuso hace algunos años contra Magaly Medina por el presunto delito de difamación agravada, Nicola Porcella indicó que no quería hacerle daño a la conductora de televisión.

“Yo en ningún momento he querido hacerle daño a ella, a la señora, solo que se de el tiempo de ver cómo fueron las cosas”, comentó para el programa “Amor y Fuego”.

Remarcó en cámaras que él no fue quien le echó sustancia al licor en la denominada “fiesta del terror”. “Yo siempre dije que yo no fui, eso me dejó sin trabajo dos años, a mi familia le afectó muchísimo”, sostuvo.

Lo que más llamó la atención fue que Nicola Porcella indicó que le hubiera gustado festejar esta decisión con su papá, quien ahora está luchando contra el COVID-19 en una cama UCI.

“Después de todo lo que estoy pasando con el tema de mi papá, esto es una alegría. Me gustaría enviarle un mensaje diciendo: ganamos ”, señaló.

El Poder Judicial le habría ordenado a Magaly Medina una reparación civil de S/25 mil a favor de Nicola Porcella y un año de prisión suspendida contra ella. No obstante, la periodista apelará para que se vea el caso en segunda instancia.

Nicola comenta juicio contra Magaly (Willax)