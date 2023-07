Nicola Porcella se aceptó como pansexual y, esta revelación, lo hizo en una de las ediciones de ‘La Casa de los Famosos México’ en una emotiva reunión con Wendy Guevara y Apio Quijano.

“Hola, soy Nicola y acepto que soy pansexual”, expresó el chico reality con mucho entusiasmo.

Cabe mencionar que estas declaraciones fueron difundidas en las redes sociales de ‘La Casa de los Famosos México’.





¿Qué es un pansexual?

Debido a las declaraciones de la salsera, en redes sociales muchos usuarios se han preguntado qué es ser pansexual.

Aquellas personas que se definen como pansexuales, sienten que son sexualmente, emocionalmente o espiritualmente capaces de enamorarse de todos los géneros.

Parecido a la pansexualidad, una persona polisexual puede sentirse atraída por algunas personas de distinto género o distinto sexo, pero sin que todos los sexos o géneros atraigan de la misma manera o al mismo nivel.

‘La Casa de los Famosos México’: Nicola Porcella es presentado como ‘El hombre más odiado del Perú’

Nicola Porcella se ha convertido en uno de los participantes que más resaltan en ‘La Casa de los Famosos México’. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ ha sido involucrado con Wendy Guevara y hasta le recuerdan sus polémicas en nuestro país.

El reality mexicano presentaba la introducción de ‘Resulta y Resalta’ con Wendy, no obstante, el influencer peruano no se esperó que lo calificaran como una persona que no es querida en su país. “El hombre más odiado del Perú”, expresaron.

Tras ello, Wendy dio el pase para iniciar la conducción con la presencia de Nicola. “Qué escándalo, mi gente bonita, bonita noche. Estamos en su programa ‘Resulta y Resalta’...”, añadió.