“Del amor al despecho” es el espectáculo que trae de vuelta a Nicole Pillman, quien radica desde hace algunos años en Florida, pero no deja de extrañar su tierra y sobre todo la conexión que tiene con ese público que la ha seguido desde sus inicios.

El próximo 13 de febrero, en el Cocodrilo Verde, la cantautora propone un show intenso, muy visceral, en el que interpretará esas baladas atemporales que no han perdido vigencia, a pesar de los años y las tendencias musicales.

“Con esta inmediatez que vivimos y que nos entrega canciones nuevas cada cinco minutos, la gente a veces no le da mucha importancia a las canciones que conocemos, que tenemos en nuestros recuerdos, sin embargo, estas han tomado gran protagonismo en los últimos años”, dice la cantante y compositora.

¿Consideras que los éxitos de hoy tendrán tanta vigencia como las baladas clásicas de hace 40 años?

La verdad, no lo sé, porque ahora lo que se busca en redes es que una canción sea muy llamativa, que a los 30 segundos te llame la atención y se haga viral. Sin embargo, muchas de esas canciones no tienen el contenido ni la relevancia para hacerlas parte de tu historia, de tu vida. El bailecito en TikTok, está todo chévere, ¿pero realmente te sientes identificado con esa canción para que la puedas escuchar dentro de 20 años y seguir cantándola?

Sí, y además con tanta oferta de contenido musical en redes y plataformas la trascendencia se vuelve difícil.

El tema del contenido digital está totalmente saturado, y además, ahora te aparece cantidad de contenido creado con la inteligencia artificial que te jala el ojo, uno se queda mirando porque es llamativo, pero creo que como artista, para mí las redes sociales son solo un canal de comunicación más. No es mi trabajo crear contenido, lo hago para promocionar mis shows, para pasar mis canciones. Yo creo que el artista no se va a ver afectado con las nuevas tendencias, seguirá haciendo su arte, va a seguir creando su música, haciendo shows, haciendo conciertos. La IA no podrá reemplazar la emoción del show en vivo de tu artista.

Volvamos a la esencia. ¿Qué elementos debe tener una canción para que llegue a la gente, qué factores determinan el éxito?

Es un conjunto de cosas, no hay una ecuación perfecta, sino tendríamos puros hits. Yo siento que es básicamente ser sincero, decir una verdad desde tu punto de vista, yo escribo mis canciones desde mi perspectiva de la vida, de mis experiencias y hay gente que se identifica con ellas, hay gente que no también.Creo que mientras más sincero eres, más eres capaz de calar en el sentimiento de los que te escuchan.

“Del amor al despecho”, el show que presenta Nicole Pillman el 13 de febrero, será un recorrido por las canciones más icónicas del amor y el desamor, con clásicos de artistas como Ana Gabriel, Luis Miguel, La Quinta Estación y también canciones en inglés.

¿El tema del amor en una balada ayuda a que tenga impacto?

Obviamente, el tema del amor romántico y del despecho es común para todo el mundo, siempre las canciones de desamor pegan más. En mi caso, mis temas más conocidos van por allí. Entre la espada y la pared, es una canción que ya tiene 16 años desde que la grabé y sigue sonando en radios, la gente me la sigue pidiendo, es imprescindible para mis shows.

¿Es una percepción errada o pareciera que hay pocas cantantes jóvenes que graban baladas?

Es difícil mover música nueva hoy, promocionar canciones inéditas es complicado, sobre todo por la inmediatez en la que vivimos, además porque en las radios te piden covers. Hay muchas talentosas cantantes, buenas voces, pero no están haciendo exclusivamente baladas como en aquellas épocas de oro de las grandes intérpretes.

Pero nada te detiene, desde Florida sigues desarrollándote con la música.

Ahora estoy enfocada en mi banda Velvet Stone, que realmente empezó sin tenerle mucha fe, porque empezó como hay que hacerlo para probar y ver si nos salen algunas tocadas, porque finalmente ese es mi oficio, soy cantante. Aunque estaba insegura de mi inglés se me escucha bien y hemos cumplido un año tocando covers, y música peruana cuando me la piden.