¡Contundente!. La cantante Giuliana Rengifo volvió a referirse sobre el escándalo que se produjo tras la revelación de su pasado vínculo con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

Como se recuerda, la artista señaló semanas atrás que ambos mantuvieron una relación cuando se encontraban solteros, de un mes y medio, durante el año 2015.

“Ella hace espectáculos, sabe cómo manejarlo. Se contradice, ella es la reina del show, no puede ignorar ese lado”, manifestó Rengifo sobre la popular ‘urraca’, luego que Zambrano declarara que “buscan dañar la imagen” de la conductora.

En declaraciones a América Hoy, la cantante también indicó que se encuentra “tranquila” pues “dijeron lo que quería escuchar”.

“Ya lo que venga, yo no soy parte del show que quieren hacer. El show tiene que continuar y yo no voy a parar, voy a seguir trabajando para seguir adelante. La gente no es tonta, la gente se da cuenta”, enfatizó.