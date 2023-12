Novia de Renzo Costa se defiende tras comentarios sobre su parecido a Brunella Horna: No me incomoda.

Thalía Alva, madre de los mellizos de Renzo Costa, decidió declarar para ‘Amor y Fuego’ durante la inauguración del nuevo restaurante del empresario.

“Siempre apoyando a Renzo. Renzo es un hombre que se esfuerza muchísimo, por eso todo lo que hace es exitoso. Tiene un gran ejemplo que es su mamá. Siempre lo acompaño a hacer lo que quiere hacer”, sostuvo la joven.

“Cuando conocí a Renzo no sabía mucho de él, es un hombre que admiro muchísimo por la pasión que le pone a todo. Es súper amoroso, súper detallista, no se olvida de las fechas, está pendiente de todo”, añadió.

Asimismo, destacó que el ‘Rey de los Cueros’ es un buen padre. “Es una chamba... es bien difícil porque es un trabajo paralelo, uno se levanta, levanta al otro, ya empezaron el nido, están creciendo súper rápido y Renzo es un papá excelente”, expresó.

Por otro lado, Thalía Alva se pronunció sobre las personas que señalan que tiene un parecido a Brunella Horna, exnovia de Renzo Costa. “ Hablan externamente, él no me ha hablado de nada de eso, no tendría por qué incomodarme tampoco... son cosas que pasan y van a pasar porque él es mediático pero a mí no me afecta en lo absoluto nada de eso ”, indicó.