Arturo Caballero, prometido de Alejandra Baigorria, encaró a Rodrigo González luego que el ex conductor de televisión difundiera videos en los que se ve al empresario venezolano en actitudes cariñosas con una mujer que no era su pareja.

A través de sus stories de Instagram, Rodrigo González ‘Peluchín’ compartió algunas capturas de la conversación que tuvo con el empresario, quien le reclamó por “fomentar un odio” muy fuerte en su contra.

“Solo quería saber si estás afirmando en tus redes sociales que yo he sido infiel a Alejandra Baigorria porque muchas personas me están insultando y fomentando odio hacia mi persona. Respeto tu trabajo, pero me han dicho que a ti te consta y afirmas que yo he sido infiel y otras cosas sobre mí”, le escribió Caballero.

Rodrigo respondió: “Yo he puesto una foto y un video en el que demuestra que no tienes el mínimo respeto por tu novia, el final de la noche solo lo sabes tú. No te victimices”.

“… Solo quería aclarar porque mucha gente me está insultando por lo que has comunicado de manera masiva. ¿Tú has hablado pestes de Alejandra muchos años y ahora te da lástima?”, replicó el empresario.

Novio de Alejandra Baigorria encara a Rodrigo González: “Has fomentado un odio en mi contra muy fuerte”. (Foto: Captura de Instagram)

Cabe señalar que antes de esta conversación, Rodrigo González también expuso el mensaje que Alejandro Caballero envió a las personas que criticaron su actitud. Lejos de generar polémica, el venezolano admitió su culpa y se disculpó públicamente.

"Tienen razón. Hice mal. Si salí con un amigo y tomé más de lo debido. Hay cosas que no me acuerdo. Pero asumo totalmente la culpa y es mi error 100%”, le dijo Caballero al popular ‘Peluchín’.