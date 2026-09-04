La banda de rock británica, Oasis publicó dos videos en sus redes sociales que fueron interpretados por sus seguidores como posibles señales de nuevos conciertos para 2027. El primer video muestra a dos niños en un local británico de pescado y papas fritas, donde suena “Little by Little” en un televisor.

Los seguidores analizaron cifras visibles en la escena, entre ellas £55,84 de un menú familiar y la temperatura de una refrigeradora, para plantear que podrían corresponder a coordenadas relacionadas con Celtic Park, en Glasgow.

El segundo material presenta a dos niños jugando frente a una pared de ladrillos con una portería pintada, mientras uno escribe “goles” y dibuja nueve líneas en el suelo. Estos elementos también fueron considerados posibles referencias por los seguidores, aunque la banda no ha confirmado que los videos estén vinculados con una próxima gira.





Alistan documental sobre la banda

Las especulaciones surgieron tras la gira Oasis Live ’25, con la que el grupo volvió a los escenarios el 4 de julio de 2025 en Cardiff después de 16 años de separación. El recorrido pasó por 11 países y tuvo conciertos con entradas agotadas.

La película “Don’t Look Back In Anger”, dirigida por Steven Knight, Dylan Southern y Will Lovelace, tendrá su presentación mundial en el Festival de Cine de Venecia y llegará a salas seleccionadas el 9 de septiembre. La producción reúne imágenes detrás de escena de los conciertos e incluye entrevistas conjuntas de los hermanos Gallagher, las primeras en más de 20 años, y posteriormente estará disponible en Disney+ a finales de año.