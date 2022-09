Hace unos días, Magaly Medina tuvo fuertes críticas contra la nueva cuenta de OnlyFans de Olenka Zimmermann. Ahora, en una entrevista, la exconductora de “Al Sexto Día” le responde a la popular Urraca.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, expresó para Infobae.

Luego continuó con: “el que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña, pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”.

Magaly Medina critica “OnlyFans” de Olenka Zimmermann: “Ha tomado el pelo a todo el público”

Al respecto, la conductora de “Magaly Tv La Firme” expresó su rechazo contra el contenido de Zimmerman, pues no sería lo que habría asegurado. “Ha tomado el pelo a todo el público, ha anunciado con bombos y platillos, ha promocionado que se va a ‘calatear’ en un ‘only’”, señaló.

La popular “Urraca” puso al descubierto a la exmodelo de cincuenta y dos años, miembros de su equipo de producción se suscribieron a la aplicación donde comprobaron de qué trataba. “(Ha puesto) fotografías de ella de hace quince años atrás cuando tenía otro cuerpo, cuando era mucho más joven”, mencionó.

“Además, comparado con los ‘onlys’ de ahora, de verdad no tienen nada de lo audaces que ahora son las fotografías y videos en los ‘OnlyFans’. Acá mis ‘urracos’ se han sentido estafados de pagar sus siete dólares, quieren que les devuelvan”, agregó Medina.

