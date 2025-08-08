Los años 70 marcaron un punto clave en la evolución del rock. Surgieron bandas icónicas como AC/DC, Queen y antes The Beatles. A partir de entonces, el género vivió una época dorada que ha sabido mantenerse vigente a lo largo de las décadas.

Inspirados por esa herencia musical y la pasión por el rock, regresa Rockmania, una propuesta que en esta su segunda edición busca rescatar la esencia del género. Para ello, se reunirán dos destacadas bandas, Onda Rocks y Random, que harán un recorrido por los grandes éxitos del pop y rock desde los años 70 hasta los 2000.

Dentro de las bandas estará presente Onda Rocks, quienes llevan tiempo en la escena local compartiendo la magia del rock y el pop de las décadas de los 70’s, 80’s y 90’s. Este cruce de épocas genera que la banda sea una opción cargada de nostalgia, energía y diversión. Por su parte, Random hará un set más enfocado en los 90s y 2000’s y con la misma calidad y despliegue.

“Rockmanía regresa en su segunda edición con una propuesta que va más allá de un simple concierto. Este show en vivo está diseñado para reconectar con las canciones que marcaron distintas etapas de tu vida: aquellas que heredaste de tus padres o hermanos mayores, las que te acompañaron en tu adolescencia y juventud, y las que hoy compartes con tus hijos, amigos o pareja. En otras palabras, es un encuentro con tu historia personal, un homenaje a quienes te enseñaron a amar la música, y una oportunidad para transmitir ese legado a quienes más quieres”, afirma Victor Hugo Rossel, líder de Onda Rocks.

La cita será este domingo 24 de agosto en el Teatro NOS de San Isidro, ubicado en Av. Camino Real 1037. Las entradas ya están disponibles en la plataforma de Joinnus.