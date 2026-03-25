Onelia Molina decidió pronunciarse para compartir detalles respecto a la situación que vive Alejandra Baigorria frente a las dudas sobre su relación con Said Palao. Sus palabras llamaron la atención por cómo retrató el estado emocional de la popular ‘Gringa de Gamarra’.

La modelo dio declaraciones al programa de Magaly Medina, afirmando que la empresaria busca respuestas ante una posible infidelidad. De acuerdo con lo que señaló, la incertidumbre ha generado en ella una reacción intensa.

En la entrevista, Onelia aseguró que Alejandra quiere conocer cada detalle de lo que ocurrió en Argentina: “ Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar todo para que le digan ”.

En ese sentido, la chica reality dijo que el comportamiento de la empresaria responde a su necesidad de confirmar lo sucedido. “ Ella está desesperada, está cegada, quiere ver chape, quiere una prueba, besos, imágenes fuertes ”, manifestó.

Molina también contó que Baigorria habría pensado en viajar al extranjero para obtener respuestas: “ Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea ”, afirmó que la ‘Gringa de Gamarra’ le comentó.

Asimismo, señaló que estos hechos no serían recientes. De acuerdo con su relato, el esposo de Alejandra Baigorria ya habría protagonizado situaciones similares durante un viaje anterior a Colombia en compañía de sus amigos.