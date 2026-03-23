Onelia Molina reveló que conversó con Alejandra Baigorria luego del ampay que involucró a Said Palao y Mario Irivarren con unas mujeres Argentina. La arequipeña detalló cómo se produjo este diálogo tras la emisión del reportaje en ‘Magaly TV La Firme’.

La chica reality contó que fue la empresaria quien tomó la iniciativa y le escribió. Señaló que recién vio el mensaje tres días después y decidió responderle, a pesar de las diferencias que habían tenido en el pasado.

“S í, yo hablé con Alejandra. Creo que todo esto (del ampay) pasó el martes, porque el lunes dormí tranquila. El viernes me pongo a ver mensajes y uno de ellos fue de Alejandra, recién el viernes (me di cuenta), imagínate ”, manifestó Onelia en el pódcast ‘Doble Sentido’.

La modelo prefirió no revelar el contenido de la conversación con la empresaria, aunque aseguró que se mostró dispuesta a dialogar tras las imágenes de Said y Mario.

“ ¿Qué te dijo? Prefiero no decirlo. Me escribió el martes y el día viernes recién leo su mensaje. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no saber? ¿Por qué no enterarme de cosas? ¿Por qué no apoyarla? Porque dentro de todo, de lo que haya pasado entre nosotras, siempre estuve abierta a las disculpas, a la conversación, al diálogo, al llevarme bien con todos “, sostuvo.

Tras confirmar que habló con Alejandra Baigorria, Onelia Molina dejó entrever que la ‘Gringa de Gamarra’ atraviesa un momento difícil, especialmente mientras evalúa si perdona o no a su esposo.