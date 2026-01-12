La Orquesta Zaperoko La Resistencia Salsera del Callao informó que todos sus integrantes se encuentran a salvo, luego de un incidente ocurrido durante su última presentación en la ciudad de Trujillo.

A través de un comunicado oficial, la agrupación agradeció las muestras de preocupación recibidas por parte de seguidores, familiares y amigos, y precisó que, tras lo sucedido en la madrugada, no se registraron daños personales entre los miembros de la orquesta.

“Gracias a Dios todos los integrantes de la orquesta Zaperoko se encuentran bien”, señala el pronunciamiento difundido en redes sociales.

Incidente bajo evaluación de las autoridades

En el mismo documento, la orquesta indicó que el incidente ocurrido durante el evento se encuentra en evaluación por parte de las autoridades correspondientes, en coordinación con los organizadores de la presentación.

Asimismo, Zaperoko señaló que serán las instancias competentes las encargadas de esclarecer lo sucedido y brindar información oficial sobre el caso.

“Priorizamos siempre la seguridad de nuestro equipo y de nuestro público, y confiamos en que las autoridades informarán oportunamente”, precisó la agrupación.

Mensaje a sus seguidores

La orquesta salsera, reconocida por su trayectoria en la escena musical del Callao y el país, agradeció el respaldo constante de su público y reafirmó su compromiso de continuar adelante “con fe y responsabilidad”.

El comunicado fue firmado por la Orquesta Zaperoko La Resistencia Salsera del Callao, sin brindar mayores detalles sobre la naturaleza del incidente, a la espera de los resultados de las investigaciones.