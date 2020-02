La cantante Adele asistió al after party del Oscar 2020, evento que fue organizado por Beyoncé y su esposo Jay Z. A esta fiesta se hicieron presente distintas personalidades para celebrar a los ganadores de los premios de la Academia.

La estrella de 31 años no compartió fotografía de su presencia en el mencionado evento, pero la conductora Kinga Rusin se encargó de publicar una instantánea al lado de su cantante favorita.

“Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos mucho en una noche increíble”, escribió Rusin en su cuenta de Instagram.

Según se pudo observar en la instantánea, las dos personalidades se lucen sonrientes e incluso se abrazan. La foto no pasó desapercibida por los usuarios de Instagram y expresaron su sorpresa en la sección comentarios de la red social.

“Luce irreconocible”, “me encanta que haya cambiado por su salud, pero no la reconozco”, “Adele ahora luce completamente diferente. Es extraño, probablemente genial en el sentido de la salud” y “ella es talentosa e igual la admiraremos, aunque me sorprende su físico”, se pudo leer entre los comentarios.