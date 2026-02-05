Gracias a “Te doy mi amor”, uno de sus hits más célebres, los integrantes de “Bacanos” se han ganado a pulso el título de “Los reyes de las bodas”. Es usual ver a la agrupación venezolana, radicada en Lima, en muchas de esas grandes celebraciones en las que flamantes esposos sellan su amor con un tema que los representa.

“Es muy bonita esa experiencia de acompañar musicalmente la unión de esas parejas que se conocieron con ese tema y finalmente se casan. Hemos sido testigos de tantas historias de amor que han terminado en el altar”, dice Oscar Bazo, más conocido como “Taco”, actual líder de la banda.

30 años de carrera sin perder la esencia no debe ser una tarea fácil...

Es muy difícil, porque hay que competir con los géneros que están en la actualidad súper arriba, para una banda con 30 años de trayectoria es difícil hacer un cambio radical. Podemos tener nuestros temas con algo de esos nuevos géneros, pero siempre mantenemos nuestra esencia. Si no quieres desaparecer del mundo musical, tienes que adaptarte.

Hay que estar generando continuamente contenido, ¿eso no es agotador?

Y lo peor es que el contenido que se vuelve más viral, es el negativo. El tema del TikTok nos ha costado, yo creo que a la mayoría de los artistas que tienen años en este negocio, generar información que no va con su esencia laboral no es nada grato.

“Bacanos” ha pasado por muchas etapas, con cambios de integrantes y hasta mudanzas. Algunos optaron por hacer sus carreras individuales, otros se quedaron y bueno, después nos tocó irnos de nuestro país, Venezuela. Lo bueno es que yo mantengo la marca, el nombre Bacanos, y aunque los cantantes principales cambien, el estilo sigue intacto.

No necesariamente los vocalistas de bandas muy populares hacen luego exitosas carreras solistas. Te puedo hablar de un porcentaje que se maneja en el mundo de la música sobre esos integrantes que fueron famosos dentro de una banda, y después se lanzan como solistas. Solo un diez por ciento logra ser exitoso, no es lo mismo llegar y tener todo listo para cantar y estar apoyado de una maquinaria, tanto artística, profesional, como de promotores. No es lo mismo ser cantante de un grupo popular, que te vayas a hacer solito tu nombre y que la gente siempre te identifique toda la vida con la agrupación de la que saliste.

" Hay que competir con los géneros que están en la actualidad súper arriba, para una banda con 30 años de trayectoria es difícil hacer un cambio radical", dice "Taco", líder de Bacanos.

¿Cuáles son los nuevos retos que exige ahora la industria musical?

Todo en la industria musical tiene un pro y un contra. Antes, por ponerte un ejemplo, un disco para cualquier artista podría tener hasta dos años de vigencia; de ese álbum por lo menos cinco canciones llegaban a un primer lugar. Ahora, diariamente salen creo 50 mil temas a nivel mundial, resulta muy complicado el escenario para que esas canciones lleguen a la gente.

¿Y lo positivo?

El tema de la digitalización en el mundo de la música, nosotros manejamos ahora nuestras propias estadísticas de dónde están sonando los temas, de cuál es nuestro público, la edad de los consumidores, la ciudad en la que está sonando; esa es una ventaja. Otro elemento positivo de los nuevos tiempos es que ya no tienes que estar atado a un sello disquero, que muchas veces se aprovechaban de los artistas nuevos. Por ponerte un ejemplo, mis dos primeros discos, los más exitosos, los tengo firmados con una compañía disquera venezolana de por vida.

Hablando de artistas jóvenes, han lanzado “Eres mi vida” un tema con Atina, en el más puro estilo Bacanos.

Conocimos a Atina en un evento y luego la empezamos a conocer musicalmente un poco más. Es una cantautora muy talentosa, estudió en la Universidad de Berkeley, y hubo una conexión muy bonita desde el comienzo, tanto amigable como laboral. Decidimos juntarnos para hacer un tema y salió muy rápido, hubo una química muy hermosa. Ella es fanática de nuestra música y buscó que el tema tuviera nuestra esencia también, el resultado fue “Eres mi vida” que mantuvo la esencia de ambos. Ella es una artista más urbana y nosotros seguimos en el género pop romántico. El resultado nos encanta.