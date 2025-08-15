Óscar D’ León, el veterano y talentoso sonero, referente en el género de la salsa, confirmó que volverá a nuestro país para ser parte del festival “Una Noche de Salsa 14″, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo del 2026. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El festival que se ha convertido en un verdadero éxito a nivel del género en el mundo, anuncia con bombos y platillos al cantante venezolano que no necesita mayor carta de presentación. Con sus éxitos como “Llorarás”, “Detalles”, “Qué bueno baila usted”, “Calculadora”, “Yo quisiera”, entre muchos otros, promete una noche inolvidable de principio a fin. Óscar de León ha recorrido América, Europa y Asia, llevando su música a todos los rincones. Con su carisma, potente voz y habilidad para improvisar versos lo han hecho merecedor de un lugar privilegiado en la historia de la música latina.

HERMANOS MORENO Y NINO ZEGARRA EN EL FESTIVAL

Hermanos Moreno, una de las agrupaciones más importantes de la salsa, llegan como figuras estelares para “Una noche de salsa 14″. “Sopa de pichón”, “Dale jamón”, “Quimbombo”, “Su mamá no quiso”, entre muchos otros, resumen una noche de ensueño e inolvidable para los amantes de la salsa. Nino Zegarra es otra de las estrellas inconfundibles en este festival. “Porque te amo”, “Con la música por dentro”, “El Maestro”, “Solo por ti”, “Loco de amor”, son algunas de las innumerables canciones que lo han posicionado como una leyenda en la salsa romántica.

ESTRELLAS DE LA SALSA CONFIRMADAS

Cabe señalar que previamente se anunció la presentación de destacadas estrellas de la salsa para esta nueva edición de Una Noche de salsa 14. Así El Gran Combo de Puerto Rico, Niche, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y orquesta, Adolescentes Orquesta, David Pabòn, se suman a esta cartelera que promete muchas sorpresas internacionales pronto y también con la incorporación de la cartelera nacional.