La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este miércoles que la ceremonia de entrega de los premios Óscar se retransmitirá gratuitamente por YouTube a nivel mundial a partir de 2029, tras cerrar un acuerdo con la plataforma propiedad de Google.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años, desde 2029 hasta 2033, y entrará en vigor con la 101ª edición de los Óscar, según informó la institución en un comunicado oficial.

ABC dejará de emitir los Óscar tras más de 50 años

Con este acuerdo, la cadena ABC, que ha transmitido la gala de los Óscar de manera ininterrumpida desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028.

El cambio marca un giro significativo en la historia de los premios cinematográficos más importantes del mundo, al trasladar su transmisión principal a una plataforma digital de alcance global.

No solo la gala: alfombra roja y eventos oficiales

La retransmisión por YouTube no se limitará a la ceremonia principal. El acuerdo incluye todos los eventos relacionados con los Óscar, entre ellos:

La alfombra roja

El Governors Ball (Baile de los Gobernadores)

(Baile de los Gobernadores) El anuncio de las nominaciones

El almuerzo de nominados

La gala de los premios científicos y técnicos

Otros actos oficiales vinculados a la Academia

Asimismo, se producirán entrevistas con miembros y cineastas, programas educativos sobre cine y podcasts oficiales.

Audiencia potencial de 2.000 millones de personas

Según la Academia, la alianza permitirá que los Óscar alcancen una audiencia potencial de 2.000 millones de personas, cifra equivalente al número de usuarios con acceso a YouTube en todo el mundo.

La plataforma ofrecerá subtítulos y pistas de audio en varios idiomas, lo que hará que la ceremonia y sus contenidos sean más accesibles para una audiencia global diversa.

Acceso digital al Museo de la Academia

Como parte de la colaboración, la iniciativa Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, así como a elementos digitalizados de la Colección de la Academia, considerada la mayor colección cinematográfica del mundo, con más de 52 millones de piezas.

Reacciones de la Academia y YouTube

“Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, señalaron en el comunicado la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

Por su parte, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, afirmó que los Óscar “son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística”.

Datos clave