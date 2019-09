Ozuna fue multado y retuvieron su auto por exceso de velocidad en Puerto Rico

El reguetonero puertorriqueño Ozuna fue multado este domingo y su vehículo retenido por conducir con exceso de velocidad y por no contar con la documentación completa, confirmó el artista en Twitter.

Según la Policía de Puerto Rico, Ozuna manejaba el vehículo a 97 km/h en una zona donde el límite máximo permitido era de 72 km/h.

Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre verdadero del artista, escribió un tuit, junto a la foto de su vehículo cuando era remolcado, en el que explicó que la Policía le retiró la matrícula al lujoso auto que conducía debido a que, además, se le "olvidó" tramitar el documento de derecho de circulación.

Según las leyes, si una persona es descubierta conduciendo sin contar con ese documento, conocido como marbete en Puerto Rico y que debe renovarse anualmente, la Policía puede retirarle la matrícula al auto y retener el vehículo hasta que se tramite la documentación.

Ozuna, cuya una multa puede superar los US$1,000, explicó que se le "olvidó" renovar el "marbete" por estar ocupado con la producción de su próximo disco.

Ante que otro cabron se paute ME ACABAN DE QUITAR LA TABLILLA SE ME OLVIDÓ SACAR EL MARBETE EL DISCO ME TIENE LOCO PERDÓNEME N I B I R U pic.twitter.com/6FMhSbj3qb

— Ozuna (@Ozuna_Pr) September 15, 2019