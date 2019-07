Pablo Heredia: así reaccionó cuando su novia respondió sobre sus planes de matrimonio (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pablo Heredia estuvo acompañado en la gran final de 'El Artista del Año' por su novia española Macarena Berná, quien apareció por primera vez ante cámaras.

"Es mi amuleto, siempre que viene ella me va muy bien, así que le agradezco que pueda estar aquí conmigo", comentó el actor argentino abrazando a su novia.

Sin embargo, Pablo Heredia cambió radicalmente su expresión y no pudo ocultar su incomodidad cuando el reportero le preguntó por los planes de matrimonio que tiene con su novia.

"En ese caso tiene que haber una pedida primero, primero tendría que pedirme para que yo acepte o no acepte", respondió la joven española.

Por su parte, Pablo Heredia no pudo evitar mostrarse nervioso y atinó a contestar: "Es un proceso, no seas malo pues (...) la pedida de mano me va a llevar un par de años para hacer algo bien lindo, ¿me entiendes?".