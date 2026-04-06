Pablo Heredia generó sorpresa al revelar que se comunicaba con un ‘urraco’ de Magaly Medina para anticipar posibles ‘ampays’ que pudieran comprometerlo a él o a Nicola Porcella.

Según relató en ‘La Granja VIP’, el argentino conoció al colaborador de ATV en una discoteca y, con el tiempo, ambos desarrollaron una relación de confianza.

De acuerdo con el actor, este vínculo le facilitaba obtener datos sobre dónde se encontraba el equipo de investigación de ‘Magaly TV La Firme’ cada vez que quería salir sin inconvenientes.

“ Me hice muy amigo de un ‘urraco’. Lo conocí en un boliche, lo invité a tomar algo, empezamos a ser amigos y me dice: ‘Bueno, yo trabajo para tal y tal’ ”, contó Pablo.