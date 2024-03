En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó su indignación al escuchar a Paco Bazán aplaudir y defender a Christian Cueva, quien volvió a pedir disculpas públicas a su esposa luego de serle infiel con Pamela Franco.

“Creo que ya no te hablamos paco, creo que ya no te dirigimos la palabra, ya no te invitamos aquí”, dijo la conductora de TV.

Luego continuó con: “no puedo entender, está bien que estés metido en la relación y yo lo respeto, y que esté tratando de recuperar a su familia, pero eso no quiere decir que Christian Cueva es de su mismo equipo”.

Cabe mencionar que Paco Bazán calificó de “guerrero” a Cueva por pedirle una vez más disculpas a Pamela López por serle infiel con varias mujeres de la farándula limeña.

“Es un guerrero y está luchando por su matrimonio, y yo le creo, no nos podemos burlar de un sentimiento genuino y valiente”, expresó Bazán.

