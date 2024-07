El último sábado, Paco Bazán fue invitado al programa ‘Sábado con Andrés’ y habló de su situación con su esposa Janice. El conductor de TV se quebró al confesar que teme perder su voto de castidad.

El exarquero indicó que optó por el voto de castidad para continuar comulgando en la Iglesia, sin embargo, después de dos años señala que existe un riesgo de que pueda fallar.

“ Temo que me gane mi humanidad, porque si me pego a la escritura esto ya sucedió, la victoria es nuestra. El señor ha dicho que lo que Dios a unido no lo separa el hombre ”, sostuvo Bazán.

Andrés Hurtado le preguntó el por qué de sus lágrimas, y el presentador de ‘El Deportivo’ dijo que el proceso de su separación tenía sufrimiento, para su familia y para él.

“Hay mucho sufrimiento en todos, hablando del espacio personal, hay mucho sufriendo en la familia, los hijos, en el entorno y humanamente uno se cansa. Todos tienen un límite”, expresó.

Además, Bazán reveló que tiene dos años de castidad desde que se separaró de su esposa.

“Yo estoy cansado y agobiado”, manifestó.