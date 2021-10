Pamela Franco debutó en aniversario de grupo de Christian Domínguez, pero concierto tuvo poca asistencia.

Pamela Franco debutó el último sábado junto a la agrupación ‘Puro Sentimiento’ en el concierto por el aniversario de ‘Gran Orquesta Internacional’, grupo que lidera su pareja Christian Domínguez.

Sin embargo, el evento realizado en ‘El Huaralino’ no tuvo la acogida esperada por parte de las agrupaciones, pese a que estuvieron en el centro de la polémica por sus enfrentamientos con Nílver Huárac.

Equipo del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, ‘Amor y Fuego’, fue impedido de ingresar al evento por los agentes de seguridad. Incluso, cuando el reportero intentó comprar sus entradas, le dijeron que ya estaba cerrada la boletería.

Pese a la negativa, el programa de Willax Tv logró obtener videos del concierto, donde se pudo comprobar la escasa asistencia del público.

Incluso, tanto Christian Domínguez como Pamela Franco utilizaron sus redes sociales para pedir al público que asistan al evento.

“¿Por qué será que no nos dejaron entrar? ¿Acaso no querían que se haga público que no fue nada de los esperado, el aforo no estuvo completo?”, comentó el popular ‘Peluchín’ luego de ver que no dejaron entrar a su equipo del programa.

“Me parece raro. No había gente, podría ser, porque el fin de semana hubo varios conciertos”, agregó Gigi Mitre por su parte.

