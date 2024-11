Pamela Franco no dejó pasar los comentarios de Janet Barboza, quien insinuó que la cantante se habría incomodado tras un inesperado beso de Christian Cueva y su posterior aparición en el escenario.

La conductora de América Hoy aseguró que Franco se mostró molesta por la situación. Sin embargo, Pamela respondió con firmeza, desmintiendo los rumores y aclarando que ya conoce la fuente de Barboza.

“Yo la verdad, no entiendo qué tiene (Janet). O tiene algo contra mí o está enamorada de mí. No sé qué pasa”, indicó la cumbiambera para el programa de Carloncho.

Abogado de Cueva aclara que aún no hay planes de divorcio con Pamela López: estamos viendo el tema de violencia familiar

Henrry Grauss, abogado de Christian Cueva, conversó con el programa Amor y Fuego y se refirió al conflicto legal entre el futbolista y su aún esposa, Pamela López, luego de que ambos se denunciaran por presunta violencia familiar.

El abogado detalló que Cueva cumple con la manutención de sus tres hijos. Sin embargo, Grauss aclaró que no se han iniciado trámites de divorcio y que por ahora el foco está en resolver el tema de violencia familiar.

“De momento no hemos hablado de divorcio, Christian no me ha tocado el tema, no sé si la otra parte también. Seguramente en su momento se tocará, ahora solo estamos viendo el tema de violencia familiar”, comentó.