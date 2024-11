Contundente. La conductora de espectáculos, Rebeca Escribens opinó sobre la oficialización de la relación sentimental entre Christian Cueva y Pamela Franco.

Como se recuerda, Pamela Franco terminó su relación con el cumbiambero Christian Domínguez tras la publicación de unas imágenes donde el cantante la engañaba con más de una mujer. Asimismo, Christian Cueva se separó de su esposa Pamela López luego que ella descubriera ‘yapeos’ y comunicaciones de Cueva con la cantante Pamela Franco. Hecho del que se conocen imágenes de agresión por las que el futbolista fue denunciado.

Tras idas y vueltas, Cueva y Franco oficializaron su relación este 31 de octubre y en las redes sociales muchos han celebrado esto.

Por su parte, Rebeca Escribens comentó al respecto y señala que como madre le molesta toda la historia que se tejió sobre estos personajes, pues no ha pensado en el bienestar y futuro de los menores hijos de todos los involucrados.

“Mi filosofía de trabajo es no juzgar a nadie, por más que el dedo se me va, porque todos tenemos formación juzgadora. Sin embargo, todos sabemos que esa relación no empezó bien. Lo que sí me incomoda como mamá son los hijos. Yo me preguntó, qué le dirían ellos (Christian Cueva y Pamela Franco) a sus hijos, si estuvieran pasando por una situación similar, incluyendo a Pamela López. Como mamá sí me molesta, me indigna, porque los niños van a crecer, van a preguntar y van a ver los videos”, enfatizó.

VIDEO

Rebeca Escribens da fuerte opinión sobre Pamela Franco

Christian Cueva a Pamela Franco: “La amo con toda mi alma”

Pamela Franco brindó un entrevista en el podcast de Carloncho luego de que Christian Cueva le declarara su amor. En un momento de la charla, el conductor llamó al futbolista y le contó que estaba viajando a Trujillo para estar con su familia. Luego, Carloncho le consultó sobre el momento que protagonizó junto a la cumbiambera en su show.

“Es parte de la vida, estamos ahí siempre con ella, apoyándola y feliz por eso, feliz por todos sus éxitos”, respondió Cueva.

Además, resaltó el talento de la cantante y dijo que es una persona que ama lo que hace.

“Quiero hacer las cosas bien con ella y las cosas bien en mi vida. Siempre voy a querer mejor para ella y la amo con toda mi alma”, manifestó.

