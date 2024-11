Pamela Franco aclaró que nunca ha sido amiga de Karla Tarazona en una entrevista para el podcast de Carloncho. Asimismo, la artista asegura que no tiene ningún sentimiento negativo hacia la conductora de TV.

“ Siempre he dicho que era importante mantener un trato cordial de respeto; pero nunca hemos sido amigas. Yo no le he hecho nada a ella y no tendría por qué tener ningún sentimiento negativo ”, sostuvo Franco.

Además, la cumbiambera dice que es importa mantener un trato cordial con Karla Tarazona.

“ Nuestros hijos tienen el mismo papá. Yo creo que nosotros somos adultas y debemos velar porque ellos sean hermanitos y se quieran ”, expresó.

También Pamela reveló que las veces que ambas coincidieron solo era ‘hola que tal y nada más’. “ No soy quién para darles mi bendición ”, añadió.

Pamela Franco y lo que más le gusta de Christian Cueva: “Siempre estás riéndote con él”

Pamela Franco se pronunció sobre su relación con Christian Cueva para el podcast ‘Sin lenguas en los pelos’, luego de que oficializara su romance con el futbolista el pasado 31 de octubre en un concierto en Santa Clara.

En un momento de la charla, Renzo Winder le consultó a la cantante sobre las cualidades que más le atraen de Cueva y ella afirmó que es su sentido del humor.

“Siempre estás riéndote con él, es muy divertido, yo también soy muy divertida”, expresó.

Además, Pamela Franco dijo que su gusto por la música y sus relaciones familiares también los unen.

“Mi familia en Huamachuco, mis primas han sido sus amigas toda la vida, mis papá, mis tíos, es como que el destino”, sostuvo la ex de Christian Domínguez.