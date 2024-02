Pamela Franco está en boca de todos luego de las pruebas que reveló Pamela López de un presunto romance clandestino entre la cantante y Christian Cueva.

En declaraciones con ‘América Hoy’, Estrella Bereche, exintegrante de ‘Alma Bella’, decidió pronunciarse y contar que en el 2018, la cumbiambera estaba en una relación tormentosa.

Recordemos que, López acusó a Franco de encontrarse en Huanchaco con el futbolista. Incluso, en el programa de Magaly Medina sacaron el récord migratorio donde ambos coinciden con viajes a Brasil.

La excompañera de Pamela Franco dijo que en el 2018, la intérprete nacional mantenía una relación que la ponía triste porque “no le daban lo que quería como mujer”; sin embargo, no mencionó el nombre de su galán de esa época.

“ Yo escuchaba que ella siempre conversaba con alguien porque lógicamente viajábamos juntas, en algún momento ella también me ha contado sobre la relación que tenía en ese momento, que estaba pasando por momentos complicados, que ella no se sentía de repente tan bien un día, de repente al día siguiente tenía mejor ánimo. No se sentía bien en la relación porque no le daban lo que ella quería como mujer ”, expresó Bereche.