Pamela Franco se pronunciará luego de que Christian Domínguez le fuera infiel con Mary Moncada, teniendo intimidad al interior de su camioneta blanca. En el nuevo avance de ‘Mande Quien Mande’, la cumbiambera decidió contarlo todo.

“ Este lunes hablaremos de todo en ‘Mande Quien Mande’ ”, se le escucha decir. Asimismo, en el clip se observa a Pamela Franco llegar a los estudios de América TV en un camioneta blanca.

Además, se espera que la intérprete nacional se pronuncie sobre el vínculo que tendría con Christian Cueva, luego de que la esposa del futbolista la acusara de meterse en su relación.

Pamela Franco y sus excusas a la esposa de Christian Cueva por transferencias bancarias: “Arregla con tu esposo”

Pamela Franco enfrenta un nuevo escándalo y es que la esposa de Christian Cueva la señala como la tercera en la discordia en su matrimonio y de ser la causante de su ruptura. Además, Pamela López le envió un video a Magaly Medina para que lo difunda en su programa, pues se ve cómo le reclama a la cantante y le pide explicaciones de por qué su aún pareja le hace una transferencia de 280 soles.

“Te he hecho una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposo? (…) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles”, le reclama la esposa del ‘Aladino’.

Pamela Franco no supo cómo responder y le pidió que hable con su esposo, ya que él le contará la verdad. Además, la cantante de Alma Bella le dijo a López que no puede hablar porque su hija está a su lado durmiendo.

“Ni sé la verdad, escúchame yo no entiendo. La verdad habla tú con él (...) ya me estás desesperando porque estoy encerrada, oye, estoy durmiendo con mi hija (...) arregla con tu esposo (...) yo no tengo nada que ocultar”, finalizó Pamela Franco.