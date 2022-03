Pamela Franco visitó este lunes el programa “En boca de todos” y fue consultada sobre el motivo por el cual Christian Domínguez no asistió a la celebración del cumpleaños de su hijo Valentino, fruto de su relación con Karla Tarazona.

La cantante de cumbia explicó que esperaban recibir una invitación de parte de la conductora de “D’ Mañana”; sin embargo, esta nunca llegó.

“He recibido mucho mensaje, me atacan, diciendo que soy una mala mujer, que no lo dejo, que solo quiero que esté con mi hija. Recuerden que hay un papá y una mamá”, explicó al inicio.

“Christian me comentó que ellos tienen unos acuerdos. Siempre en los cumpleaños y fechas especiales se dividen. El año pasado sí nos invitaron, pero creo que fue por pandemia. Este año no nos han invitado y esperamos hasta el último momento, que de repetente nos dijeran para ir, pero también teníamos el cumpleaños de la primita hermana de la familia de Christian. Como nunca llegó la invitación dijimos esta semana pasaremos con él y celebramos algo nosotros”, acotó la pareja del líder de “Gran Orquesta Internacional”.

Al ser consultada sobre la relación que mantiene con Karla Tarazona, Franco dijo que se hablan con respeto. “No es que cordial ni mala, ni buena. Cuando nos hemos visto nos hablamos normal, amablemente, con respeto, pero no es que nos comuniquemos, ni nada”, puntualizó.

Finalmente, Tula reveló que por interno Franco le pidió que no tocaran el tema. “Pamela me acaba de decir que Pamela no desea hablar de ese tema porque podría perjudicar No queremos incomodar, pero queríamos preguntar lo que nos hace ruido”, se justificó la conductora de “En boca de todos”.

Pamela Franco sobre polémica entre Christian Domínguez y Isabel Acevedo https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez revela que sigue los pasos de Pamela Franco desde el 2015

Pamela Franco habló sobre sus inicios en la música y su paso por Alma Bella en una entrevista para el "Chocahuarique". Christian Domínguez interrumpió la conversación y aseguró que él estuvo en el primer concierto de la agrupación en Lima, en 2015, año en el que se casó con Karla Tarazona. (Fuente: América TV)