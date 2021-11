Pamela Franco continúa celebrando dos años de romance con Christian Domínguez, y hoy utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su pareja por dicho aniversario,

“2 años juntos viviendo un amor intenso y lleno de aprendizaje. No somos perfectos, pero tratamos día a día de ser mejores personas. No tenemos mucho tiempo, pero es lo más bonito que he vivido porque dentro de todo es un amor”, indicó la cantante de cumbia al inicio de la publicación.

“Que Dios bendiga a nuestra familia, después de todo a él no se le puede engañar. Sabe cómo somos y qué corazón tenemos. Gracias, mi amor”, añadió.

La vocalista de Puro Sentimiento también compartió con sus más de 470 mil seguidores videos en los que ella y Christian Domínguez lucen muy cariñosos.

“Te amo por cada día que me das llenos de amor y de mucho aprendizaje. 2 años juntos, mi hermoso”, es el texto que acompañan el video con sus momentos más románticos.

Pamela Franco estuvo mas temprano en el programa “En boca de Todos”, donde habló sobre lo que espera de su relación con el vocalista de la “Gran Orquesta Internacional”.

“No sé lo que vaya a pasar más adelante, pero quiero ser feliz sin tormentos de atrás y sin estar preocupándome por lo que vaya a pasar”, enfatizó.

