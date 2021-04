La bailarina Pamela Franco fue una de las sorpresas en la última temporada del programa “El Artista del Año”, conducido por Gisela Valcárcel. La pareja de Christian Domínguez acaba de convertirse en madre y en su presentación estaba en el set su hija Cataleya cargada por el cantante de cumbia.

En su presentación el jurado resaltaron su voz, le dieron algunas pautas para mejorar. Por su parte la líder de Alma Bella, Yolanda Medina asegura que Pamela Franco llegará a la final, confía en su talento. “Pamela Franco saldrá triunfante y llegará hasta las últimas en ‘El artista del año’”, señaló.

Sin embargo, en una entrevista para GV Producciones, Pamela Franco no descartó abandonar el programa. “Si la carga familiar aumenta, podría dejar el show”, afirmó

Pamela, ¿es cierto que estarías pensando en dar un paso al costado en El artista del año?

Estoy contenta en el programa, yo confío en mi talento, sé lo que soy, pero si la carga familiar aumenta, quizá por la bebe, podría dejar el show.

La gente te criticó por llevar a la pequeña María Cataleya al show, ¿cómo tomas esto?

Christian (Domínguez) y yo somos muy responsables, tomamos todas las medidas de seguridad con la bebe. Yo debo estar con ella por la lactancia, ella siempre está cerca de nosotros. Y, bueno, a nadie le gusta que lo critiquen, pero ya sé llevar estas críticas, no me molestan, por el contrario, cuando no critican me preocupo. A mí me critican por todo, también por mi peso.

¿Y esto último te hace sentir en desventaja dentro del show?

Físicamente estoy en desventaja con las chicas, y no solo por estar más gordita, si no, por el físico, al momento de cantar y bailar me falta un poco de aire. Por eso, Christian me ha puesto a bailar para bajar de peso y, también, estoy comiendo sano.

¿Y qué opinas de Janet Barboza, quien aseguró que no llegarías a la gran final?

A Janet ya la conozco y sé el tipo de comentarios que hace, no esperaba palabras de aliento de ella, de Janet espero eso y más. La verdad, no estoy pendiente de las cosas negativas que se digan de mí porque sé que eso no me ayuda.

Mucho se ha dicho del canto de Fabio Agostini y de Milett Figueroa, ¿tú qué opinas?

Fabio me sorprendió, no lo escuché mal, él nunca se ha dedicado al canto y se desenvolvió bien. Y Milett es una bomba sexy, en varios videos que he visto de ella siento que ha mejorado mucho, pero creo que el reguetón no le permitió lucirse, aún así, no la escuché mal. Igual, como dice la frase, no hay enemigo pequeño.

El artista del año, se emite los sábados a las 9 de la noche por América Televisión.

