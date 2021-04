La líder de la agrupación musical de cumbia Alma Bella, Yolanda Medina, confía en que la bailarina Pamela Franco llegué hasta la final de ‘El artista del año’, programa conducido en América Televisión por Gisela Valcárcel.

“Me encantó la presentación de Pamela, yo celebro los triunfos de mis chicas. Ella ha sido una ex ‘Alma bella’ y siempre le voy a dar mi apoyo. Obviamente, se le veía nerviosa por ser la primera gala pero sé que Pamela va a dar todo por el todo, saldrá triunfante y llegará hasta las últimas. Yo creo en ella y me da mucho gusto tener no solo a Pamela también a Maria Grazia Polanco, que fue una ‘Alma bella’”, expresó en diálogo con Trome.

Medina dijo estar feliz porque una de sus amigas está triunfando y más porque hay dos representantes de Alma Bella en la competencia.

“Yo creo que son los nervios normales. Hasta yo me pondría nerviosa porque es una competencia fuerte. ‘El artista del año’ es en Perú uno de los programas más vistos y hasta el más grande, creo que, se pondría nervioso, pero la vi consciente de lo que estaba haciendo. Amé la presentación de Pamela y la de María Grazia, también”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO