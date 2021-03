La agrupación peruana de cumbia, Alma Bella, se presentó en un multitudinario concierto en Oruro, Bolivia, a pesar que el mundo es golpeado por la pandemia del coronavirus, según un video difundido por el programa “Amor y Fuego”.

En el programa de espectáculos de Willax TV, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron sorprendidos por la realización del concierto con gran afluencia de público y sin las medidas de distanciamiento social.

Alma Bella ofreció el último miércoles un concierto en Oruro, Bolivia, donde al parecer no se han dispuesto las restricciones sanitarias, tal como sí se dictó en Perú. “Pero ¿Qué pasa? No entiendo ¿En Bolivia ya están abarrotados de vacunas? Parece que no hay Covid-19, vamos a mudarnos, qué hacemos aquí”, señaló Rodrigo González.

En el video que difundió dicho programa, se observa a algunos de los asistentes subiendo al escenario, e incluso estuvieron cerca de las integrantes de Alma Bella.

En tanto, Gigi Mitre opinó sobre la respuesta de público ante la presentación Alma Bella, pues no coreaban ni bailaban los temas de la agrupación de cumbia.

