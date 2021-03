La conductora Gigi Mitre criticó a Sheyla Rojas, por priorizar sus planes laborales en México, y no a su pequeño hijo ‘Ántoñito’, quien ahora vivirá en España junto a su padre con Antonio Pavón.

En el programa “Amor y Fuego” de Willax TV Gigi Mitre y Rodrigo González indicaron que si fueran padres, criarían a su hijo a su lado.

Gigi Mitre incidió que si bien no tiene hijos, si ella sería madre no se separaría de su hijo. “Parece que el niño no cuaja en sus planes laborales... Yo no soy mamá, pero yo creo que si yo trabajo en la China, me llevo a mi hijo, yo”, dijo la conductora.

Además, Rodrigo González estimó que Antonio Pavón se quedaría con su hijo por mucho tiempo en España, pues ha referido que Sheyla Rojas puede visitar al pequeño cuando quiera.

“Él (Antonio Pavón) ha dicho que Sheyla tiene las puertas abiertas para cuando ella quiera ir a visitar a su hijo. Eso nos indica que se habla de una temporada larga. O sea si Sheyla quiere volver a ver a su hijo es ella la que tiene que ir”, comentó.

Reencuentro con su hijo

Como se sabe, Antonio Pavón llegó esta semana a Perú con el objetivo de llevarse a su hijo a España; y refirió que su relación con Sheyla Rojas es cordial.

A través de sus redes sociales, Antonio Pavón a difundió un video del reencuentro con su hijo Antoñito. “Te Amo con Locura&Pasión”, escribió

Cabe precisar que Sheyla Rojas se encuentra en México y, según el extorero ya habría dado los permisos necesarios para el viaje del menor.

