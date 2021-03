Tras el reencuentro de Antonio Pavón con su hijo Antoñito, cuyo video lo difundió a través de sus redes sociales, Rodrigo Gonzalez expresó que se conmovió mucho al ver el material.

“Lindo momento. ¿Cuánto tiempo que no se veían? (...) Qué linda imagen. Yo no lo sigo a Antonio, pero no me aguante y le puse un like. Le mandé un “Me gusta” porque me apreció lindo eso” , comentó Rodrigo González en su programa Amor y Fuego.

Luego continuó con: “Me pareció una escena muy conmovedora. Definitivamente se vienen tiempos mejores para Antoñito”.

PEDRO MORAL SE PRONUNCIA

El ex de Sheyla Rojas, Pedro Moral, envió un mensaje a Antonio Pavón. “Feliz por ustedes !Qué hermoso video, sean muy felices chicos!”, escribió.

Cabe recordar que en 2019, el extorero le reclamó a Sheyla Rojas por exponer a su pequeño hijo y que respete los acuerdos de su conciliación. Ante lo cual, Pedro Moral -aquella vez pareja de la exchica reality- tuvo un intercambio con el padre del menor. Ahora, todo hace indicar que esas discrepancias quedaron atrás.

