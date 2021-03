En la reciente edición de “En boca de todos”, Tula Rodríguez confirmó que tanto su mamá como su hija dieron positivo a coronavirus (COVID-19). La conductora de televisión brindó algunos detalles sobre el estado de salud de su familia.

“Bueno, lamentablemente dieron positivo. Me hubiera gustado que sea otra historia. Mi mamá es positiva igual que mi hijita. Valentina por ser una niña, la verdad que ella no tiene mayor síntoma, mi mamá siente dolor de cuerpo , no tiene fiebre, ni los pulmones comprometidos. Está físicamente adolorida”, dijo Tula.

DELICADA DE SALUD

A través de sus historias de Instagram, Tula reveló que ella y su hija se encuentran bien, pero su mamá se encuentra delicada de salud, por lo que

“Primero quiero agradecer todas las muestras de cariño y todos los mensajes que me están mandando, eso es lo más importante. Valentina está bien, a ella y a mí se nos ha ido el olfato. La que sí está un poco delicadita es mi mamá, está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales, en clínicas, está todo abarrotado” , reveló Tula.

CORREO - Tula Rodríguez revela que su mamá se encuentra delicada de salud tras contagiarse de coronavirus

