Tras el reciente escándalo de infidelidad que protagonizaron Christian Domínguez y Pamela Franco, la ahora expareja también anunció el fin de su relación. Sin embargo, la cantante de cumbia aún estaría trabajando para la expareja de Karla Tarazona. Además, cobraría una astronómica cifra por presentación.

Desde que se separaron, los artistas se han centrado en consolidarse como solista, presentándose con su propia orquesta en diversos eventos a lo largo del país. No obstante, el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ reveló que Pamela Franco no tendría independencia financiera completa, pues al parecer parte sus ganancias terminarían en manos de Domínguez.

El programa de televisión ‘Magaly TV, la firme’ realizó una investigación encubierta simulando ser un cliente interesado en contratar los servicios de Pamela Franco. Durante las negociaciones, Irving Morales, representante de la artista, explicó que para formalizar el contrato, era necesario realizar un depósito inicial en una cuenta bancaria a nombre de Christian Domínguez.

“A la cuenta de quién era su esposo, la factura será realizada con Christian Domínguez. [Reportero: ¿Él nos girará la factura a su nombre?] Sí, por la presentación de la señorita Pamela, ahí va detallado sus números de cuenta, están a nombre de Christian Domínguez Alvarado”, se lee en los chats de WhatsApp presentados en el programa de la ‘urraca’.

Pamela Franco y Christian Domínguez.

¿Cuánto cobra Pamela Franco por presentación?

La tarifa de la cantante de cumbia varía según la duración y los servicios adicionales requeridos. Por un espectáculo estándar de dos horas que incluye equipo de sonido, Pamela Franco cobra 18 mil soles.

Sin embargo, para eventos más grandes de cuatro horas, que también incluyen pantallas y luces, el precio aumenta a 28 mil soles.

Christian Domínguez niega manejar orquesta de Pamela Franco

Por su parte, Christian Domínguez se pronunció sobre el supuesto control que tendría sobre la orquesta de su expareja, pese a que su romance terminó. El cantante de cumbia declaró frente a las cámaras del programa ‘Todo se filtra’ y aseguró que el grupo musical le pertenece únicamente a la madre de su última hija.

“La orquesta es totalmente de ella, yo no tengo nada que ver en la orquesta”, comentó. El artista indicó que en realidad le hizo un favor al prestarle sus facturas para cobrar por sus presentaciones.

“Lo que sale es una factura que está a mi nombre porque pidieron en ese tiempo una factura y yo soy la persona que tiene factura. Yo lo hice de favor, lo haría mil veces porque me dedico a esto. Ella cobra su dinero, tiene su empresa, su orquesta, son sus cosas, yo no veo sus contratos. Cuando me llaman a mí, ellos deciden cuánto cobran, yo no cierro los contratos, no tengo nada que ver. Es su orquesta de Pamela”, explicó Domínguez.

TE PUEDE INTERESAR