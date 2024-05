Paolo Guerrero reapareció en un live de TikTok, junto a su pareja Ana Paula Consorte, restando importancia al informe de Magaly Medina que muestra cómo perdió los papeles e intentó agredir a un reportero dentro de un conocido café en San Isidro.

Instarándula publicó un video, donde se ve feliz a Paolo Guerrero, hablando, cantando y riendo junto a Ana Paula Consorte y su hija.

Magaly a Guerrero por decir que no puede mencionarlo en su programa: “vete a llorar en las faldas de tu mami”

En la última edición de su programa, Magaly Medina le respondió a Paolo Guerrero, luego que el futbolista dijera en sus historias de Instagram que ella no puede mencionarlo debido al juicio que le ganó.

“Él me ganó un juicio y me mandó a la cárcel porque no soporta que nadie le diga algo, en aquella época que yo mantuve lo que mis reporteros me trajeron, lo pagué con cárcel. Él dice que yo no lo puedo nombrar, cómo que no, lo vengo mencionando hace tiempo”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “acá tengo la resolución de la Corte Suprema, ni siquiera entre mis reglas de conductora me pusieron no mencionarlo, sí me pusieron que no salga del país, yo salía de dos a tres veces al mes del país, no pude hacerlo porque tenía que pedirle permiso a la jueza que me condenó. Yo sí puedo hablar de él. Este juicio ya está oleado y sacramentado, ya me fui a la cárcel, ya estoy rehabilitada ante la justicia, ese juicio ya fue”.

Para cerrar el tema de Paolo Guerrero, Magaly Medina le pidió al jugador de la UCV, que deje de victimizarse, pues las pruebas que presentó en su programa dejan al descubierto que los reporteros no le faltaron el respeto.

“Está acostumbrado a ganar (...) no seas mentiroso, no vengas a mentir, porque esta vez las pruebas son flagrantes y evidentes. No es como aquella vez que me metiste presa, que dijiste que yo había mentido, que mis reporteros habían mentido con la hora, porque ahí te encargaste que a tus testigos les hagan caso y a mis testigos los dejaran de lado, así se manipuló, aquella vez, la justicia en el Perú, a tu favor (...), no te victimices, anda a llorar en las faldas de tu mami”, finalizó Magaly.

