Pamela Franco está en el ojo público luego de las infidelidades de Christian Domínguez con Mary Moncada y Alexa Samamé. Asimismo, Pamela López mostró pruebas de un supuesto romance entre la cantante y su esposo Christian Cueva.

Hace tres meses, la cumbiambera dio una entrevista para ‘Café con la Chévez’ y se refirió al deportista, con quien fue relacionada en el pasado antes de iniciar su relación con Domínguez.

“ Me han involucrado con muchas personas pero yo dejo que hable la gente, a mí me va y me viene, de verdad... ”, expresó Pamela Franco.

Luego, le consultaron sobre los rumores de un supuesto viaje a Brasil que realizó Pamela Franco y se rumoreaba que Cueva le había pagado los pasajes.

“Yo he viajado al extranjero pero sabes qué, antes me lo han preguntado ya, no es la primera vez, pero me va y me viene, estar nombrando a personas que no han tenido nada que ver en mi vida, a personas del pasado, porque no van. Siento que estoy en un momento de mi vida, sin querer mancharlo ni con comentarios malintencionados porque no sé a qué viene a estas alturas de mi vida que mencionen a personas que no tienen ni pies ni cabeza en la vida en la que estoy, en la que he estado, en la que viene, en la de nada ”, sostuvo la intérprete nacional.

Pamela Franco habló en exclusiva para Café con la Chevez y se refirió a las especulaciones sobre un vínculo con Christian Cueva: “Me han involucrado con muchas personas pero yo dejo que hable la gente, a mí me va y me viene, de verdad”