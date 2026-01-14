Pamela López fue invitada al programa “Amor y Fuego” este martes 13 de enero y habló de los conflictos que aún mantiene con Christian Cueva y también se refirió al caso de Samahara Lobatón.

Cabe recordar que en redes sociales circula un video en el que se observa a Bryan Torres agrediendo físicamente a la hija de Melissa Klug, lo que ha generado una fuerte indignación.

La popular “Blanca de Chucuito” también tomó cartas en el asunto al denunciar al cantante de Barrio Fino luego de observar las contundentes imágenes de la agresión.

López confesó que se sintió muy identificada en la situación que atraviesa Samahara Lobatón.

“ Vi el caso de Samahara. Me sensibilizo con su caso, me dio mucha impotencia ”, expresó.

No obstante, Pamela admitió que aún no ha visto las imágenes de la agresión que sufrió Samahara Lobatón, aunque fue contundente al expresar su postura sobre el caso.