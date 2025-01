Este martes, ‘Amor y Fuego’ presentó las imágenes del detrás de cámaras de la entrevista a Pamela López.

En una conversación con la reportera del dicho programa, López se refirió a la actual relación de Christian Cueva y Pamela Franco.

“ Ah, sí, lo está usando… Es un bruto… Totalmente ”, expresó.

Pamela López reitera que Cueva admitió que la engañó con Melissa Klug: “No me voy a rectificar”

Pamela López volvió a pronunciarse sobre el vínculo entre Christian Cueva y Melissa Klug, reiterando que su expareja admitió que la engañó con la ‘Blanca de Chucuito’.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Repito lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo, algunas conversaciones que no he hecho publicas”, declaró en ‘Amor y Fuego’.

“Ella me mandó una carta notarial, la cual fue respondida que no me voy a rectificar, sino ratificar”, agregó.

Además, se pronunció sobre los vínculos del futbolista con Chris Soifer, también de las imágenes en las que aparece Cueva con Rosángela Espinoza.