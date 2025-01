En una reciente entrevista con Amor y Fuego, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, reveló detalles de su relación con el deportista y las presuntas infidelidades que marcaron el final de su matrimonio. Según López, Cueva le aseguró en su momento que no conocía a Pamela Franco, a pesar de las sospechas que ella tenía.

Durante la conversación con Gigi Mitre y Rodrigo González, López recordó cómo el mediocampista le juró por la vida de sus hijos, que no tenía vínculo alguno con la cumbiambera. “Juraba por la vida de mis hijos, que no la conocía, que no había forma que pudiera tener algo con ella”, afirmó López.

Por su parte, Christian Cueva decidió responder de forma indirecta. Horas antes de la emisión de la entrevista, compartió una foto besándose con Pamela Franco, acompañada de un mensaje lleno de elogios hacia su pareja actual. “Dios y la vida ponen todo en su lugar. Mi amor, estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que vales. Seguiremos firmes porque aún hay sueños por cumplir. Te amo”, escribió el futbolista en redes sociales.

La publicación de Cueva generó una fuerte reacción entre los seguidores, especialmente por coincidir con las declaraciones de su exesposa.}