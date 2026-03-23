Pamela López y Pati Lorena protagonizaron un fuerte enfrentamiento en ‘La Granja VIP’. La trujillana se cansó de que la exproductora de televisión llamara ‘chibolo’ a Paul Michael y no dudó en salir en su defensa.

López fue directa y encaró a Pati Lorena, exigiéndole que se dirigiera a su pareja por su nombre. “ ¿A usted le gustaría que le llame por un calificativo? Él se llama Paul Michael y usted tiene que aprender a respetar “, expresó.

Pati Lorena intentó interrumpirla, pero la trujillana arremetió nuevamente y le reiteró: “ Pues edúquese, señora, culturícese. La palabra respeto abarca mucho, él se llama Paul Michael y aprenda a dirigirse por su nombre. ¿A usted le gustaría que le llame por un calificativo? ”.

Luego, la exproductora de televisión le recordó su separación con Christian Cueva, lo que incrementó la tensión en el ambiente. Incluso Diego Chávarri y Paul Michael decidieron intervenir.

Asimismo, Pati Lorena lanzó un comentario sin filtro y le dijo a Pamela López: “ Ahora entiendo por qué la dejaron ”. Posteriormente, Diego Chávarri intervino para ponerle un alto: “ No sea malcriada, eso sí es una falta de respeto. A usted no le interesa qué haya pasado ”.