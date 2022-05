El chileno Pancho Rodríguez se enlazó este jueves con el programa “Amor y Fuego” y sorprendió a los conductores tras denunciar que un hombre con mucha influencia política estaría bloqueando su ingreso a nuestro país.

“La pregunta que nos hacemos es de quién se trata. Qué hombre con poder está detrás para no ingreses a nuestro país, que ha corrido dinero debajo de la mesa, coima”, señaló ‘Peluchín’ previo a iniciar la entrevista con Rodríguez.

El exintegrante de “Esto es Guerra” se negó a dar el nombre de la persona que estaría impidiendo su retorno a Perú; sin embargo, descartó que se trate de Jefferson Farfán.

“Rodrigo, Gigi cómo están. Por un tema legal yo no puedo dar nombres hoy. Sin embargo, les voy a contar un poquito la historia porque también salía que estaban nombrando a una persona, yo no estoy nombrando a nadie”, explicó en un inicio.

¿El hombre que impide su ingreso a Perú era saliente de Yahaira Plasencia?

Ante la insistencia de los conductores del programa de espectáculos, Pancho reveló que el hombre al que hacía referencia es un excongresista. Al ser consultado si se trataba de un saliente de Yahaira Plasencia, Pancho no quiso confirmarlo.

“A mí me dijeron, desde un inicio, que detrás de esto que me había pasado había un hombre con mucha influencia política, que me odiaba por una situación. Yo no había creído las cosas, pero después me puse a pensar y juntar las fichas. Yo el año pasado estuve saliendo con una chica, y me dijeron cuidado”, explicó.

“Me dijeron ten cuidado porque ella está saliendo con un político, yo me enteré y la encaré. Esta persona se hizo la ofendida, nos peleamos como dos semanas y después pasa el tiempo y ahí es cuando empieza a calzar todas las fichas”, siguió. “Para ser más exactos esta persona es un excongresista y yo no sé por qué se la agarró conmigo, esto es un tema de egos, yo no me metí en nada, no es que ellos estuvieron oficializados”, añadió.

Lo que llamó la atención es que cuando Rodrigo y Gigi le pidieron que descarte que Yahaira Plasencia esté involucrada, el chileno respondió: “Yo no te puedo descartar ningún nombre”.

